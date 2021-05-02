أول رد من حمادة هلال بعد عرض حلقته في "رامز عقله طار"









نشر الفنان حمادة هلال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورة تجمعه بالفنان رامز جلال من فيلم "عيال حبيبة".





وعلق قائلا :"اعمل ايه صاحبي الله يسامحك يارامز".





وذلك عقب حلول الفنان حمادة هلال ضيفا على برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار"، الذى يقدمة رامز جلال، ليصبح الضحية العشرون للبرنامج المذاع على قناة Mbc مصر، فى تمام الساعة السادسة والنصف.



