إصابة حمادة هلال في "رامز عقله طار"

استضاف الفنان رامز جلال، الفنان حماده هلال ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة العشرون برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر



وقد أصيب الفنان حماده هلال خلال أحداث الحلقة في لعبة البينت بول حيث أطلق عليه رامز الطلقات وعلي أثرها أصيب وتوقف عن الاستمرار في اللعبة











الجدير بالذكر أن الفنان حماده هلال يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " المداح" بطوله حماده هلال، نسرين طافش، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، احمد بدير، هادي خفاجة، بسمة ماهر، هايدي رفعت، محمد عز، تأليف أمين جمال، إخراج احمد سمير فرج