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وفاة والد ياسمين رئيس في "ملوك الجدعنة"

الأحد 02/مايو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".


حيث شهدت الحلقة وفاة والد "فاتن" ياسمين رئيس، وذلك إثر مضاعفات لتعبه في القلب، أثناء قيام ضابط الشرطة بالتحقيق مع أهل الحارة في مقتل عنتر ووجود فيديو أثناء اعترافه.

وتم نقله المستشفى وقامت شقيقة "فاتن" ياسمين رئيس ب نقل ملكية المنزل والمحل الى نفسها مستغله حالة الاغماء التي يمر بها والدها، وتدهورت الحالة الصحية له وكشف الطبيب عن وفاتة وانهارت "فاتن بالبكاء.

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

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ياسيمن رئيس ملوك الجدعنة عمرو سعد الفنان عمرو سعد

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