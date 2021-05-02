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حكم الإفطار قبل موعد المغرب بسبب خطأ المؤذن؟.. المفتي يجيب (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال برنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، عن حكم من أفطر قبل موعد المغرب اعتمادًا على خطأ المؤذن.

وقال المفتي: يجب على الصائم أن يتأكد ويتحرى الموعد الصحيح، وإذا أفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا من العلماء مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان؛ لعموم قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).

وتابع أن النسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ، ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: "مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز، والأفضل صوم يوم مكانه بعد رمضان استحبابًا، وليس وجوبًا".

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