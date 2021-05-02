غرامات مالية كبيرة بحق 11 شركة صينية لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار

فرضت الصين غرامة على 11 شركة من بينها عملاق التكنولوجيا (تينسنت) ومجموعة استدعاء سيارات الأجرة (ديدي تشوشينغ)؛ لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار في تسع صفقات اندماج وشراء عقدت دون الحصول مسبقا على موافقة الجهات التنظيمية.





وأصدرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق - وفقا لبيان اليوم السبت- غرامة قدرها 500 ألف يوان (77270 دولارا) على كل صفقة من الصفقات سالفة الذكر، موضحة أن "تينسنت" فشلت في الكشف عن ثلاث صفقات اندماج وشراء عقدتها بين عامي 2018 و2020، والتي شملت مزود خدمات السيارات عبر الإنترنت "بيتوتو القابضة"، وشركة صيانة السيارات "توهو"، ومجموعة "داليان واندا".





كما لم تحصل شركة تابعة لمجموعة "ديدي تشوشينغ" على موافقة الهيئة على إقامة مشاريع مشتركة جديدة.





ووفقا لإرشادات محدثة لمكافحة الاحتكار في الصين صدرت عام 2018، يتعين على الشركات التي تزيد إيراداتها العالمية السنوية عن 10 مليارات يوان ( 1.54 مليار دولار) أو أكثر من ملياري يوان (309 ملايين دولار) لإيراداتها في الصين مقارنة بالعام السابق عليه، الحصول على موافقة الجهات التنظيمية قبل صفقات الاندماج والاستحواذ.





وكان مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أعلن شهر مارس الماضي في تقرير عمل الحكومة السنوي الذي تم تقديمه إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) للمراجعة- تعزيز جهود مكافحة الاحتكار واحتواء التوسع غير المنضبط لرأس المال، والعمل على ضمان المنافسة العادلة في السوق.