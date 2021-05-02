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مقتل "العتال" على يد مصطفى شعبان وعمرو سعد

الأحد 02/مايو/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

حيث تمكن "سرية" عمرو سعد و"سفينة" مصطفى شعبان من رجالة العتال بمساعدة "مصطفى الأسود" من خلال تسلسلهم للمركب التي يقوم العتال من خلالها تسليم الألماظ في البحر.

ولكن غير "العتال" عمرو عبدالجليل" الخطة في أخر لحظة وكشف بأن التسليم على البر، وكان "مصطفى الأسود" في انتظارهم ومعه سلاح وعدد كبير من الرجال، وقام بأخذ الشحنه من رجالة.

وقام "سرية" و"سفينة" بـ ربط "العتال" بالحديد وقاموا بالقائة في البحر انتقاما منه في قتل حبيبة وسجن عطية ووفاتها.


وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

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ملوك الجدعنة مصطفى شعبان عمرو عبدالجليل عمرو سعد

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