القبض على عمرو سعد في "ملوك الجدعنة"



شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



حيث يستمر الخلاف بين سرية "عمرو سعد، و"سفينة" مصطفى شعبان وقام الأخير باخذ الألماظ ويحاول بيعه وأخذ المال، بينما قام سريه بـ أخذ المخدرات لـ بيعها.



ولكن تم القبض على "سرية" من جانب رجالة "سليم" ويحاول "مجدي" أن يعلم مكان المخدرات التي يخبئها سرية، وانتهت أحداث الحلقة على ظهور "سليم "لـ "سرية".



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

