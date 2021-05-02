Advertisements

القبض على عمرو سعد في "ملوك الجدعنة"

الأحد 02/مايو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

حيث يستمر الخلاف بين سرية "عمرو سعد، و"سفينة" مصطفى شعبان وقام الأخير باخذ الألماظ ويحاول بيعه وأخذ المال، بينما قام سريه بـ أخذ المخدرات لـ بيعها.

ولكن تم القبض على "سرية" من جانب رجالة "سليم" ويحاول "مجدي" أن يعلم مكان المخدرات التي يخبئها سرية، وانتهت أحداث الحلقة على ظهور "سليم "لـ "سرية".

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملوك الجدعنة مصطفى شعبان عمرو سعد

أخبار تهمك

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ ساعة و 23 دقيقة

بوجبا يحدد شرطه للبقاء في مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 10 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

ديبالا يحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يكشف موعد الإعلان عن تفاصيل ملعبه الجديد

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

منذ ساعة و نصف

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رايولا يعلق على انتقال هالاند إلى برشلونة والريال

منذ ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ ساعتين

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

قصة حب بين عمرو سعد وياسمين رئيس في أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

عمرو سعد يتعدي بالضرب على عمرو عبدالجليل.. والأخير يفقد الوعى

خبرة الحياة.. نصايح الراحل يوسف شعبان لـ عمرو سعد ومصطفى شعبان في "ملوك الجدعنة"

الحلقة الثالثة.. ملخص أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

هروب عمرو عبدالجليل من شقه مصطفى شعبان وعمرو سعد

إصابة الفنان يوسف شعبان بجرح في صدره في "ملوك الجدعنة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

06:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

07:29 م

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

06:22 م

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي