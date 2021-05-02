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حمادة هلال يغني مع رامز جلال بعد اكتشافه حقيقية المقلب في "رامز عقله طار"

الأحد 02/مايو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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وقع الفنان حماده هلال ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة العشرون برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

اكتشف حماده هلال حقيقة المقلب بعد أن قام رامز بإجباره علي القفز من لعبة الهوب دروب ليقع بداخل حمام السباحة وانتهي المقلب بغناءه مع الفنان رامز جلال ليرد رامز:" بحاول اهديه والله





الجدير بالذكر أن الفنان حماده هلال يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " المداح" بطوله حماده هلال، نسرين طافش، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، احمد بدير، هادي خفاجة، بسمة ماهر، تامر شلتوت، هايدي رفعت، محمد عز، تأليف أمين جمال، إخراج احمد سمير فرج

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