آخر تطورات الحالة الصحية للاعب كهربا

تعرض محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، لوعكة صحية، وضيق بالتنفس إلى جانب اترفاع في ضغط الم ما لزم نقله إلى المستشفى.





كهربا





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم محمود كهربا وعلى احد الأسرة داخل المستشفيات ويخضع لجلسة أكسجين، وبدى عليه الإعياء الشديد.





حالة كهربا الصحية





وخضع كهربا إلى الأشعة والتحاليل، من أجل الاطمئنان على سلامته، بعدما تعرض لارتفاع في ضغط الدم أمس، وحجز في المستشفى لـ3 ساعات.





تطورات حالة كهربا





وأوضح مقربون من اللاعب كهربا نجم هجوم النادي الأهلي أن حالته الصحية جيدة ووتحسن عن الساعات الماضية، منتظرين نتائج الأشعة والتحاليل.





إصابة كهربا بكورونا السبب





وانتاب المقربون من كهربا حالة من القلق بشأن اللاعب، حيث أنه توجد بعض الأعراض التي قد تشير إلى إصابته بكورونا مثل الصداع والإرهاق.





رأس طبيب كهربا في الحالة





ومن جانبه، أكد الطبيب المعالج للاعب كهربا على أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتم وضعه تحت الملاحظة لعدة ساعات للاطمئنان على حالة اللاعب.





كهربا حالته مستقرة





وقال الطبيب إن حالة محمود كهربا لا تستدعي للقلق وهو مجرد إرهاق أدى إلى رفع ضغط الدم وتم تعليق محاليل ومغادرة المستشفي عقب الإطمئنان على الحالة الصحية.





مشاركة كهربا الأخيرة





ولعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ كهربا في مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم استبداله في الشوط الثاني لعدم تقديمه مردود جيد خلال اللقاء.



