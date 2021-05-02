Advertisements

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب كهربا

الأحد 02/مايو/2021 - 07:41 م
كهربا
كهربا
Advertisements
تعرض محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، لوعكة صحية، وضيق بالتنفس إلى جانب اترفاع في ضغط الم ما لزم نقله إلى المستشفى.

كهربا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم محمود كهربا وعلى احد الأسرة داخل المستشفيات ويخضع لجلسة أكسجين، وبدى عليه الإعياء الشديد.

حالة كهربا الصحية

وخضع كهربا إلى الأشعة والتحاليل، من أجل الاطمئنان على سلامته، بعدما تعرض لارتفاع في ضغط الدم أمس، وحجز في المستشفى لـ3 ساعات.

تطورات حالة كهربا

وأوضح مقربون من اللاعب كهربا نجم هجوم النادي الأهلي أن حالته الصحية جيدة ووتحسن عن الساعات الماضية، منتظرين نتائج الأشعة والتحاليل.

إصابة كهربا بكورونا السبب

وانتاب المقربون من كهربا حالة من القلق بشأن اللاعب، حيث أنه توجد بعض الأعراض التي قد تشير إلى إصابته بكورونا مثل الصداع والإرهاق.

رأس طبيب كهربا في الحالة

ومن جانبه، أكد الطبيب المعالج للاعب كهربا على أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتم وضعه تحت الملاحظة لعدة ساعات للاطمئنان على حالة اللاعب.

كهربا حالته مستقرة

وقال الطبيب إن حالة محمود كهربا لا تستدعي للقلق وهو مجرد إرهاق أدى إلى رفع ضغط الدم وتم تعليق محاليل ومغادرة المستشفي عقب الإطمئنان على الحالة الصحية.

مشاركة كهربا الأخيرة

ولعب  محمود عبدالمنعم الشهير بـ كهربا في مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم استبداله في الشوط الثاني لعدم تقديمه مردود جيد خلال اللقاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود كهربا كهربا اللاعب محمود كهربا

أخبار تهمك

بوجبا يحدد شرطه للبقاء في مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يكشف موعد الإعلان عن تفاصيل ملعبه الجديد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ أقل من ساعة

ديبالا يحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

رايولا يعلق على انتقال هالاند إلى برشلونة والريال

منذ ساعتين

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

منذ ساعة و نصف

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. آخر تطورات حالة محمود الخطيب الصحية

أخر مستجدات الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان محمد فؤاد

إحالة طفل للطب الشرعي بعد تعرضه للإهمال في مستشفى بالزقازيق

الرعاية الصحية تكشف كواليس وفاة أول طبيب بكورونا في بورسعيد

إقامة صلاة الجنازة على طبيب بورسعيد المتوفي إثر إصابته بكورونا

نعي وتعزية وصلاة جنازة.. أبرز مشاهد وداع طبيب بورسعيد المتوفي بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

06:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

07:29 م

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

06:22 م

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي