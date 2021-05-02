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شاهد.. فرق التواصل المجتمعي تواصل التوعية الصحية بأحياء الغردقة (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
محمد طه
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انتشرت فرق التواصل المجتمعي في جميع أنحاء مدينة الغردقة، وذلك لتقديم التوعية الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.


ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تدريب وتجهيز فرق من الأطقم الطبية لتقديم التوعية الصحية للمواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحى بالبحر الأحمر، موضحًا
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ 1200 من المواطنين والسائحين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، بمحافظة البحر الأحمر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين تزامنًا مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.، عن استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمحافظةالبحرالأحمر، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحى.

وأوضح الدكتور تامر مرعى وكيل الوزارة أنه تم نشر فريق من التواصل المجتمعي خلال اليومين الماضيين بالأحياء المختلفة بمدينة الغردقة تشمل أماكن التجمعات، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، بالإضافة إلى المرور على القرى السياحية والممشى السياحي وموقف الدهار الجديد وسوق الدهار وشارع النصر وممشى شيرى والشواطىء، لتقديم الخدمات التوعوية للمواطنين والسائحين المترددين على تلك الأماكن.

وتابع:- بأن فرق التواصل المجتمعي تقوم بتوعية المواطنين والسائحين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا (ارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا كما يتم التوعية بأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا سواء للمواطنين أو العاملين بالقطاع السياحي مما يساهم في الحد.
شاهد.. فرق التواصل المجتمعي تواصل التوعية الصحية بأحياء الغردقة (فيديو)
شاهد.. فرق التواصل المجتمعي تواصل التوعية الصحية بأحياء الغردقة (فيديو)
شاهد.. فرق التواصل المجتمعي تواصل التوعية الصحية بأحياء الغردقة (فيديو)
شاهد.. فرق التواصل المجتمعي تواصل التوعية الصحية بأحياء الغردقة (فيديو)
شاهد.. فرق التواصل المجتمعي تواصل التوعية الصحية بأحياء الغردقة (فيديو)
شاهد.. فرق التواصل المجتمعي تواصل التوعية الصحية بأحياء الغردقة (فيديو)
شاهد.. فرق التواصل المجتمعي تواصل التوعية الصحية بأحياء الغردقة (فيديو)
شاهد.. فرق التواصل المجتمعي تواصل التوعية الصحية بأحياء الغردقة (فيديو)

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