الري: استمرار أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء بصيانة محطات فرع 3 بتوشكى

أعلنت مصلحة الميكانيكا والكهرباء اليوم الأحد عن متابعة الأعمال على محطات فرع 3 بتوشكى للاطمئنان على الحالة الأمنية والفنية للمحطات مشيرةً إلى قيام المعمل الهندسي بتوشكى بإزالة عطل بدائرة الإنارة والكشف على دوائر DC والبطاريات لمحطة رقم 3 مؤكدة تحميل مواسير وكيعان وجوانات ومسامير من إدارة مركز الطوارئ بالزقازيق لزوم محطة مصرف القاطع التابعة لمحطات الفيوم.



وقالت وزارة الموارد المائية والري إنه جارى الانتهاء من تشغيلات عمرة الوحدة 3 محطة 10 وخرط الجلب الفسكونايت لإنهاء عمرة محطة النقرة 8 بعد خرط جلب الحماية النيكل كروم وشحطها بالعمود وخرط الريشه وتزويدها وخرطها وضبطها على وعاء الريشه بعد استعدال البيضاوى به على المخرطة الراسيه.



وأكدت الوزارة خلال البيان أنه جاري متابعة الأعمال على محطة 4 النصر غرب النوبارية القديمة والجديدة وأعمال العمرات والصيانة والتشغيل مؤكدة أن المحطتان تعملان بصورة جيدة والمناسيب تحت السيطرة ولا يوجد اعطال مضيفة أنه تم الاطمئنان على الحالة الأمنية والحالة الفنية والتهنئة بعيد العمال.



وأضافت الوزارة إنه تم متابعة أعمال محطات "ترعة الطلمبات - السعده- قهبونه - القصاصين - مقر إدارة محطات الإسماعيلية " وذلك للاطمئنان علي الحالة الأمنية وانتظام الورادى بالمحطات.

