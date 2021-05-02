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بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك
الأحد 02/مايو/2021 - 08:00 م
محمد الدمتناوي
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واصل مسئوولو نادي بيراميدز إغراءاتهم المالية، مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من اجل ضمه الى صفوف الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل.
ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.
وفشلت إدارة الزمالك حتى الأن في إقناع فرجاني ساسي بالتجديد للفريق، كما يحق للاعب التوقيع لأي نادي خاصة وأن عقده ينتهي نهاية الموسم الجاري.
وعرضت ادارة النادي على اللاعب مبلغ قدره 1.750 مليون دولار في حالة موافقته على التوقيع لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل.
كما أشارت إدارة نادي بيراميدز عن وجود مكافأت مالية أخرى تصل إلى 100 ألف دولار سنويا في حالة حصول ساسي على جائزة أفضل لاعب، والاهداف التي يسجلها مع النادي إلى جانب الحصول على البطولات سواء المحلية أو الإفريقية.
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