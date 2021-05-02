بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

واصل مسئوولو نادي بيراميدز إغراءاتهم المالية، مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من اجل ضمه الى صفوف الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





وفشلت إدارة الزمالك حتى الأن في إقناع فرجاني ساسي بالتجديد للفريق، كما يحق للاعب التوقيع لأي نادي خاصة وأن عقده ينتهي نهاية الموسم الجاري.





وعرضت ادارة النادي على اللاعب مبلغ قدره 1.750 مليون دولار في حالة موافقته على التوقيع لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل.





كما أشارت إدارة نادي بيراميدز عن وجود مكافأت مالية أخرى تصل إلى 100 ألف دولار سنويا في حالة حصول ساسي على جائزة أفضل لاعب، والاهداف التي يسجلها مع النادي إلى جانب الحصول على البطولات سواء المحلية أو الإفريقية.



