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نجم برشلونة مطلوب في إيطاليا

الأحد 02/مايو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أندية كبيرة في إيطاليا ترغب في الحصول على خدمات الإسباني ريكي بويج نجم خط وسط برشلونة الإسباني.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس وإنتر ميلان مهتمين بريكي بويج ويعملان على التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح الموقع الإيطالي أن الوضع الاقتصادي لكلا الناديين في ظل ما أحدثته جائحة تفشي وباء فيروس كورونا لا يسمح لهم بإبرام تعاقدات كبيرة لذلك قد يكون هُناك صفقة تبادلية.

وأوضح الموقع الإيطالي أن لاوتارو مارتينيز وأليساندرو باستوني أسماء مطروحة من إنتر ميلان وبرنارديسكي ورابيو وبينتانكور أسماء مطروحة من جانب يوفنتوس.

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