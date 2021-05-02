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نائبة لـ"عمال مصر": "أنتم الركيزة المتينة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء"

الأحد 02/مايو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيدهم الـ97، مؤكدة:"عمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيدًا أنكم عودتمونا إنجاز ما تعدون وأنكم أوفيتم بما وعدتم".

وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن عمال مصر هم بركة الدولة المصرية وسر نهضتها وأساس حضارتها وتنميتها، خاصة وأنهم من ينفذون المشروعات القومية على أرض الواقع، فهم الجنود المخلصون الأوفياء، أصحاب الرسالة المقدسة والعزيمة الراسخة التي لا تلين، بالرغم من تفشي الجائحة منذ شهور عديدة وحتى هذه اللحظة.

ووجهت عضو مجلس النواب، رسالة لعمال مصر قائلة:"أنتم الركيزة المتينة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار".

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