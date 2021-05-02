موعد السحور وأذان الفجر في اليوم الحاي والعشرين من رمضان

تنشر "بوابة الفجر الإلكترونية" موعد السحور وأذان الفجر في اليوم الحادي والعشرين من رمضان في محافظة القاهرة مع وجوب مراعاة فروق التوقيت على المقيمين خارجها.





ساعات الصوم في اليوم الحادي والعشرين من رمضان





تصل ساعات الصيام فى اليوم الحادي والعرشين من رمضان إلى 15 ساعة و19 دقيقة، كما حددت الإمساكية وقت السحور في الـ1:15، في حين يكون موعد الإمساك بالـ3:15، وصلاة الفجر في 3:35 صباحاً.

موعد آخر أيام شهر رمضان





وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد آخر أيام شهر رمضان 1442 هجريا 2021 ميلاديا، والذي يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان 30 يوما.

موعد عيد الفطر المبارك





وأوضح المعهد أن يوم الأربعاء 12 مايو يكون المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو "عيد الفطر المبارك"، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.



