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وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يطلق حملة "أخرج زكاتك من بيتك"

الأحد 02/مايو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
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أطلق معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني في مقر الإمارة بجدة اليوم, حملة "أخرج زكاتك من بيتك" عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك لدى استقباله مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش ، الذي قدّم نبذة عن المنصة الوطنية للتبرعات وأهدافها والخدمات التي تقدمها؛ لتطوير وتعزيز العمل الخيري والقطاع غير الربحي.

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