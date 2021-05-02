رئيس حكومة تونس: الدولة تسخر إمكانياتها لدعم وزارة الصحة

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم أن إمكانيات الدولة، رهن وزارة الصحة من أجل استيراد الأوكسيجين، وتوفير الظروف الملائمة للعناية لمصابي كورونا.





جاء تصريح المشيشي خلال اجتماع بمركز العمليات الصحية الاستراتيجية، لبحث الحلول العملية لتجاوز نقص الأوكسيجين في المستشفيات العمومية.





ودعا المشيشي إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توفير كل الوسائل للقضاء على فيروس كورونا مؤكدا أن الحكومة ستوفر كل الإمكانيات المادية والبشرية لإيقاف انتشار الجائحة.



