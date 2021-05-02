أحمد كريمة: سيدنا الحسن قتل على يد زوجته بسبب هذا الأمر (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن سيدنا عمر بن الخطاب، تنبأ بمقتله على يد أبي لولؤة المجوسي، فطالب أحد الصحابة بقتله، فرفض عمر بن الخطاب، هذا الأمر قائلًا: "كيف أقتل على ظن"، وهذا يضاف إلى سجل العدالة لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن سيدنا عثمان بن عفان كان لديه حياء شديد، فقام البعض بالتجرأ عليه لطيبته، وانتهي الأمر باستشهاده، مشيرًا إلى أن هؤلاء قاموا بإنشاء ما يسمى بالفوضى الخلاقة في البدايات، معقبًا: "هؤلاء الأوباش اقتحموا المدنية، وحاصروا دار عثمان بن عفان، وقتلوه".



ولفت إلى ان سيدنا علي بن أبي طالب تولي الخلافة في جو مضطرب، وبعد ذلك تولى سيدنا الحسن الولاية، وقتل على يد زوجته من خلال وضع السم في العسل، بعدما وعدت بالحصول من الزواج من فلان، والحصول على بعض الاموال.

