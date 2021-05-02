بالمستدات.. الزمالك يؤكد التقدم باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور

نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ما تردد حول عدم تقدم النادي بتظلم لتخفيف عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتستنكر اللجنة ما يتردد من لجنة استئناف اتحاد الكرة والادعاءات الكاذبة التي يسوقها البعض مشددة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات ظلم النادي خاصة وأن اللجنة تقدمت باستئناف على عقوبة إمام عاشور في الموعد المحدد له، بجانب تظلم آخر لخماسي فريق الشباب على حدة.

وتلقت اللجنة خطابا من اتحاد الكرة حول قانونية مشاركة إمام عاشور في المباريات، وجاء رد الاتحاد بعدم السماح للاعب بالمشاركة في المباريات إلا بعد البت في الأستئناف المقدم من النادي.

وتتساءل اللجنة إذا كان الفعل الجماعي واحدا فكيف يكون العقاب متفاوتا بين اللاعبين ويحصل إمام عاشور على إيقاف ١٢ مباراة.

وينشر الموقع الرسمي للنادي، كافة المستندات التي تؤكد تقدمه بالاستئناف وإرساله بطريق الفاكس وكذلك باليد وإخطار مدير الاتحاد بالملف كاملا وإرسال نسخة له أيضا.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.











