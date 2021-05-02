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نيجيريا تمنع دخول القادمين من الهند والبرازيل وتركيا

الأحد 02/مايو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت لجنة رئاسية في نيجيريا، اليوم الأحد، إن البلاد ستمنع دخول القادمين إليها من الهند والبرازيل وتركيا، بسبب المخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا في تلك الدول.

 

وأوضح بوس مصطفى، رئيس لجنة التوجيه الرئاسية المعنية بمكافحة كوفيد-19، في بيان: "لن يُسمح بدخول غير النيجيريين وغير المقيمين، ممن زاروا البرازيل أو الهند أو تركيا خلال 14 يوما سبقت القدوم لنيجيريا".

 

وأشار البيان النيجيري إلى أن الحظر سيطبق اعتبارا من الرابع من مايو.

 

وفرضت تركيا إجراءات عزل عام شاملة وتامة اعتبارا من يوم الخميس وحتى 17 مايو، لكبح الزيادة الحادة في إصابات ووفيات كوفيد-19، إذ لديها رابع أعلى معدل إصابات في العالم، والأسوأ بين الدول الكبرى، على أساس عدد السكان.

 

وسجلت نيجيريا 43 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض أمس السبت، مما رفع إجمالي الإصابات لديها إلى 165153، والوفيات إلى 2063 وفاة.

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