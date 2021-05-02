مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 | تصفية مؤسس "أجناد مصر"

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 .. حقق العمل الدرامي الذي يقدمه المخرج بيتر ميمي مستعينا بالبطلين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز نجاحا كبيرا.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19





وتصدر مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إذاعتها يوم أمس السبت وتم إعادتها اليوم، والتي شهدت أحداثا كبيرة.





أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19





وتضمن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 حدوث مفاجأة كبرى انتظرها رجال الداخلية المصرية وهي تصفية همام مؤسس تنظيم "أجناد مصر".





تصفية همام في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19





ونفذ همام طوال عرض العمل الدرامي العديد من الأعمال الإرهابية في مصر بالفترة من 2013 إلى 2014 قبل أن يصفى نهائيا في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 يوم أمس.





حملة الأمن الوطني في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19





ونظم جهاز الأمن الوطني والشرطة المصرية حملة ممنهجة في منطقة الطالبية بفيصل خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 للوصول للإرهابي همام عطية، وتصفيته في منزله بعد أن عثروا في منزله على 20 قنبلة مجهزة للتفجير.





تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19





كما تضمن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 وفاة والد المقدم يوسف الرفاعي "هادي الجيار"، أثناء تصوير مشاهده، وكشف المقدم زكريا يونس الذي يجسده دوره في المسلسل كريم عبد العزيز، أن وفاة والد يوسف الرفاعي جاءت بسبب سكتة قلبية، كما أنه شارك في مراسم العزاء رفقة عدد كبير من رجال الأمن الوطني.





نجوم مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19





وتضمن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 ظهور العديد من النجوم المشاركين في هذا العمل الكبير مثل مكي وكريم عبدالعزيز وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومجموعة كبيرة من النجوم.







