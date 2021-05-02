شاهد أول رد من الملحن محمد رحيم على تصريحات عمرو مصطفى في " العرافة"

كتب الملحن محمد رحيم منشورًا علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"، ووجه رسالة قاسيه للملحن عمرو مصطفي ردًا علي ما قاله في برنامج " العرافه" للإعلامية بسمة وهبة.



نشر عبر صفحته الشخصية قائلا:"صديقي عمرو مصطفى شاهدت حلقتك في برنامج العرافه للأعلاميه بسمه وهبه وكان ليا تعليق الحقيقه شوف يا عمرو انا ميهمنيش ابدا انك تبقى عايش في كدبه كبيره ومصدقها لكن يهمني انك متفرضش الكدبه دي على الناس وتحاول تقنع بيها بعض شرائح الجمهور البسيط.





أضاف:" اللى ميعرفش حاجات كتير عن أسرار وخبايا المهنه بتاعتنا البلد مليانه مبدعين وعلى أعلى مستوى من الموهبه والدراسه والابداع وكل واحد ليه مدرسته وليه تجاربه اللى لازم تحترم وكل واحد شق طريقه بنفسه وبذل مجهود لايستهان به فأنت مش من حقك تقلل من حد ولا تحط نفسك فوق حد ولا تغلط في حد من ابناء مهنتك المبدعين اللى كلهم ناجحين سواء مطربين او ملحنين اشتغل وانت ساكت والزم حدودك انت مش أكتر من ترس في عجله جوه مصنع جوه مدينه جوه بلد كامله أسمها بلد الإبداع والفن والحضاره وهوليوود الشرق (مصر)





واصل كلامه قائلا:"انا كل ما أبدأ معاك صفحه جديده ترجع تخون الصداقه والعيش والملح وتفاجئني بما هو أفدح من كل مره قبل كده كتير كنت بسكت وبقول مفيش داعي نكبر الموضوع المرادي انت بجد زودتها أوي كفايه غلط في الناس كفايه سخريه من مجهود الناس كفايه تعدي على كل الناس اللى شقيت وحفرت في الصخر علشان تكون اساميها وانا كمت أتمنى أن الرد ده اسمعه من السيد نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر او رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين دمدحت العدل ولكن كلهم سمعوا اهانه الناس وسكتوا

واختتم كلامه:"رمضان كريم محمد رحيم....