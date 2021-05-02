عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الزمالك في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي بالدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الله بكري - أحمد الشناوي - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - دييجو رولان.