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عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

الأحد 02/مايو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الزمالك في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي بالدوري الممتاز.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي

 

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

 

خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

 

خط الهجوم: جون أنطوي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

عبد الله بكري - أحمد الشناوي - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - دييجو رولان.

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