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عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك
الأحد 02/مايو/2021 - 08:31 م
محمد زويد
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أعلن
الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة
الزمالك في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي بالدوري الممتاز.
وجاء
التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة
المرمى: شريف إكرامي
خط
الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي
خط
الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - رمضان صبحي
خط
الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد
على مقاعد البدلاء:
عبد
الله بكري - أحمد الشناوي - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود حمادة -
إبراهيم عادل - دودو الجباس - دييجو رولان.
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