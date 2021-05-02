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عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

الأحد 02/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره  بيراميدز في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-21.


يستقبل نادي الزمالك نظيره بيراميدز، في ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-21.

 
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

 
في خط الدفاع: محمود علاء_ محمود الونش_ حمزة المثلوثي_ أحمد فتوح

في خط الوسط: طارق حامد_ فرجاني ساسي_ أحمد سيد"زيزو"_ أشرف بن شرقي_ يوسف "أوباما"

 
في خط الهجوم: حميد أحداد

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