عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-21.









يستقبل نادي الزمالك نظيره بيراميدز، في ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-21.





وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز كالتالي:





في حراسة المرمى: محمد عواد





في خط الدفاع: محمود علاء_ محمود الونش_ حمزة المثلوثي_ أحمد فتوح





في خط الوسط: طارق حامد_ فرجاني ساسي_ أحمد سيد"زيزو"_ أشرف بن شرقي_ يوسف "أوباما"





في خط الهجوم: حميد أحداد



