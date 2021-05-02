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سمية الخشاب تكشف لـ"الفجر الفني" سبب وجود شبيه "إسماعيل ياسين" بـ"موسى"

الأحد 02/مايو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
حسين أنسي
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أعربت الفنانة سمية خشاب عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصية "حلاوتهم"، والتي تجسّد شخصيتها ضمن أحداث مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان.

وأضافت "الخشاب" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن التعاون مع الفنان محمد رمضان كان "جميل جدًا"، مشيرة إلى أنه شخص طيب ويتسم بالتواضع والاإحترام، والتركيز في الشخصية ولا يتدخل في أمور المخرج كما يردد البعض.

وعن مشهد شبيه "إسماعيل ياسين" بالمسلسل والذي تسبب في استياء الكثير من المشاهدين، قالت "سمية الخشاب"، أن هذا المشهد لم يقصد به الإساءة للفنان الكبير إسماعيل ياسين، مشيرة إلى أن المشهد يناقش الشخصيات التي تنتحل صفة الفنانين لوجود تشابه في الشكل أو الإسم، لكي تنصب على الناس.

وأضافت "سمية" أنها شخصيًا تعرضت لإنتحال شخصيتها مؤخرًا، لوجود تشابه في الإسم حيث قامت بـ"عمل بيزنس بإسمها" وتم القبض عليها وقامت النايبة العامة بحبسها، وهذا يحدث كثيرًا، قائلة :"المؤلف ناصر عبد الرحمن، يقصد بهذا المشهد أن هناك ناس بتنتحل صفة المشاهير وبتنصب بأسمائهم، متسائلة لماذا تم إصدار الأحكام بهذه السرعة ؟، لا يجوز حالة التربص بهذا الشكل؛ لأن في الحلقة القادمة تم توضيح أن هذا الشخص نصاب وينتحل صفة الفنان الجميل إسماعيل ياسين، والذي نحبه ونقدره جميعًا".

تجسّد "سمية الخشاب" دور "حلاوتهم" شقيقة المعلم "وهبة" ويجسد دوره الفنان سيد رجب، وتقع في غرام "موسى"، والذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، وتكشف الحلقات القادمة عن الكثير من الأحداث بالمسلسل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، هبة مجدي، عبير صبري، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، مفيد عاشور، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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