



مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 20 | تابع تفاصيل واحداث الحلقة عشرين من مسلسل ملوك الجدعنة "سفينة وسرية" يقتلان "زاهي العتال"





شهدت الحلقة 20 من مسلسل ملوك الجدعنة أحداثا مثيرة، حيث تجمع أهالي الحارة على قتل عنتر (وليد فواز)، كونه هو المتسبب في عدة مشاكل حدثت لسفينة وسرية وهما مصطفى شعبان وعمرو سعد.





أحداث الحلقة 20 مسلسل ملوك الجدعنة

ويقوم سفينة وسرية بالاختباء في أحد المراكب لكي يقتلا زاهي العتال وهو عمرو عبدالجليل، أثناء تواجده في عرض البحر بالحلقة 20 مسلسل ملوك الجدعنة، حيث نجحا في قتل زاهي العتال بإلقاءه في البحر بعد تكبيله بالحديد.





تفاصيل الحلقة 20 مسلسل ملوك الجدعنة

في الحلقة 20 مسلسل ملوك الجدعنة عم سيد حرفوش (محمد البلتاجي) يتعرض لأزمة صحية، وعلى الفور تنقله سيارة الإسعاف ويدخل المستشفى وبعدها تقوم ابنته ببيع المنزل من خلال بصماته على الورق وهو في حالة غيبوبة تامة.





ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 20 على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.





ويشارك في بطولة المسلسل عدة نجوم، من أبرزهم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، والمسلسل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



