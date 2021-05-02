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أحمد كريمة: ما حدث في 2011 سمى كذبًا بـ الربيع العربي (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إسرائيل كيان مزروع ومغروس في قلب الأمة العربية، ولذلك عملت على نشر الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية، من خلال المساعد في إعداد فوران شعبي يمتد في الدول العربية، خاصة في دول الجوار.

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ما حدث في 2011 سمي كذبًا بثورات الربيع العربي، مشيرًا إلى أن العلماء حرموا الخروج على الإمام حتى إن كان جائرًا، معقبًا: "شوفوا لما المجتمعات خالفت الإسلام، ما لذي حدث في سوريا او تونس او مصر او ليبيا".

ولفت إلى أن القوات المسلحة المصرية بفضل الله استطاعت أن تحافظ على المجتمع، ومصر هي الاستثناء الوحيد الذي استطاع الخروج من هذه الأزمة، ولكن الأزمة لم تتوقف حتى الآن في اليمن او سوريا او ليبيا.

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