زوجة رجل مهم !

مساء الخير.. أنا في الستين من عمري وأرملة رجل مهم في مركزه الوظيفي رحمه الله، كان وضعه المالي فوق الممتاز وعندي ولدين فقط ومتزوجين، بعد وفاة زوجي حدث مالايمكن أن أتصوره عن نفسي ولكني اعترف به اليوم بعد شعوري بان العمر ينتهي.





لقد طمعت بميراث أبنائي بعلمهم بالرغم من أن زوجي ترك لي ما يكفيني لاخر عمري بخلاف ما املكه انا من ميراثي عن امي وأبي .. عند وفاة زوجي وبعد انتهاء اجراءات الدفن وبعد مضي فترة زمنية أخبرت ابنائي بان والدهم كتب لي نصف املاكه على حياة عينه وقلت لهم انه من حقي أن ارث معهم اكثر من حقي الشرعي فيما سيرثون والغريب انهم بدون تردد وافقوني الرأي وبذالك اكون اخذت اكثر من قسمة الله الشرعية.





وفعلا تم كل شيء وحطيت كل ما تم تقسيمة في البنك لاني فضلت ان امتلك الجزء الخاص بي سيولة وليس عقار لسهولة التصرف وتركت بابنائي العقارات والاراضي .. بعد مرور وقت طويل ودخلت علينا كرونا وانضرب سوق العقارات وقعوا ابنائي في ضيقة مالية كبيرة وهم متزوجين ولهم اطفال.





جاء لي ابني الاكبر قال لي انه محتاج مساعدة مالية مقابل التنازل عن قطعة من الارض التي يملكها فقلت له وانا هبيعها ازاي مانت عارف ان سوق البيع والشراء متوقف تقريبا والاسعار واقعة ؟ فسكت ومشي وغالبا كان زعلان ،، وابني التاني معملش اي رد فعل واضطر يبيع لاخوه بالبخس شقة كانت برضه من ضمن ميراثه لابوه وعمل كده عشان يساعد اخوه بالرغم من انه هو كمان مزنوق .. وانا دلوقتي ضميري مأنبني ومش عارفة اعمل ايه ؟





فضفضة





محررة الصفحة .. نيفين حجازي





يا استاذة لو حضرتك فعلا ضميرك مأنبك الحل واضح ومش محتاج تسيبي ابنك يبيع ملكه بالبخس عشان دة حرام .. اقعدي مع اولادك وعيدي حسابات نصيبك الحقيقي والاصلي من ميراثك من زوجك اللي هو ابوهم ورجعيلهم حقهم بالكامل بدون تردد.





وأنا او كنت مكانك الصراحة مكنتش اصلا هسيب الموقف يوصل لكدة .. كنت هساعد اولادي من مالي الخاص من غير ما الجأ لاي ميراث .. عموما انتي غير مجبرة على شيء .. لكن ارجعي حق اولادك في ميراث والدهم لو ضميرك فعلا يذكرك بالحرام والحلال وكتر خير اولادك ان دة رد فعلهم .. دول متربيين واولاد صالحين احمدي ربنا عليهم وربنا يحفظهم.







