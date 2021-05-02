تعرف على المرات التي فاز بها يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

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تعرف على المرات التي فاز بها يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي
الأحد 02/مايو/2021 - 08:35 م
بسمة الجاويش
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حافظ نادي يوفنتوس الإيطالي في أخر 9 مواسم على فوزه بالدوري الإيطالي بشكل متتالي لكنه تعذر هذا الموسم في الفوز به ليهديه إلى نادي إنتر ميلان.
المرات التي فاز بها يوفنتوس بالدوري:
يعد نادي يوفنتوس أكثر النوادي فوزا باللقب حيث فاز به 36 مرة، وفاز به بشكل متتالي عام 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، بينما فاز بلقب الوصيف 21 مرة، ولم يوفق هذا العام حيث فقد اللقب واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز في 20 مباراة وتعادل في 9 مبارايات وخسر في 5 مبارايات.
توج نادي إنتر ميلان اليوم الأحد بلقب الدوري الإيطالي، فلم يحصل على هذا اللقب منذ أكثر من عشرة أعوام لسيطرة يوفنتوس عليه.
- المرات التي فاز بها إنتر ميلان بالدوري :
فاز نادي إنتر ميلان عام 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 بالدوري الإيطالي بشكل متتالي وتوج باللقب 19 مرة في تاريخه وحصل على لقب الوصيف 15 مرة، وفاز اليوم بالدوري بعدما لعب 34 مباراة فاز في 25 مباراة وتعادل في 7مبارايات وخسر مبارايتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة.
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