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تعرف على المرات التي فاز بها يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

الأحد 02/مايو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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حافظ نادي يوفنتوس الإيطالي في أخر 9 مواسم على فوزه بالدوري الإيطالي بشكل متتالي لكنه تعذر هذا الموسم في الفوز به ليهديه إلى نادي إنتر ميلان.

المرات التي فاز بها يوفنتوس بالدوري:
يعد نادي يوفنتوس أكثر النوادي فوزا باللقب حيث فاز به 36 مرة، وفاز به بشكل متتالي عام 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، بينما فاز بلقب الوصيف 21 مرة، ولم يوفق هذا العام حيث فقد اللقب واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز في 20 مباراة وتعادل في 9 مبارايات وخسر في 5 مبارايات.

توج نادي إنتر ميلان اليوم الأحد بلقب الدوري الإيطالي، فلم يحصل على هذا اللقب منذ أكثر من عشرة أعوام لسيطرة يوفنتوس عليه.

- المرات التي فاز بها إنتر ميلان بالدوري :
فاز نادي إنتر ميلان عام 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 بالدوري الإيطالي بشكل متتالي وتوج باللقب 19 مرة في تاريخه وحصل على لقب الوصيف 15 مرة، وفاز اليوم بالدوري بعدما لعب 34 مباراة فاز في 25 مباراة وتعادل في 7مبارايات وخسر مبارايتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة.

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يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي يوفنتوس وانتر ميلان الدوري الايطالي

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