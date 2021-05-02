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استشهاد مواطنة متأثرة باصابتها برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

الأحد 02/مايو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، استشهاد المواطنة التي أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

 

وأصيبت المواطنة رحاب محمد خلف الحروب من قرية وادي فوكين (60 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عند مرورها قرب مفترق "عتصيون".

 

فيما أصيب، 3 مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

 

وأفاد امين سر حركة فتح في البلدة منور بني شمسة، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

 

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا، وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، كما داهمت عدة محال تجارية ومنازل واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات منها.

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رصاص جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي

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