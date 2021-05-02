عمرو عبد الجليل يقتل شقيقته ويفجر منزلها.. أحداث الحلقة الـ21 من "لحم غزال"

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "لحم غزال" عدد من الأحداث المثيرة، حيث بدأت الحلقة بذهاب "صبحي" عمرو عبد الجليل" إلى منزل شقيقته ست الناس عقب علمه بأنها معها فيديو يدين "سيد" خالد كمال بقتله لـ"المعلم مأمون".



وقتل "صبحي" شقيقته "ست الناس" خنقا، كما قتل أطفالها ومنهم كريم والذي رأى قتل "صبحي" لـ"ست الناس"، قم ملأ المنزل بالجاز والغاز وأشغل عود ثقاب فانفجر المنزل واشتعل بالنيران.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

