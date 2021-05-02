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اتجوزت عشان محرومة !

الأحد 02/مايو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
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أستاذة نيفين.. أنا اتجوزت في أول العشرين من راجل كان أكبر مني بكتير قوي لكن وقتها كان هو جاري وانا الصراحة حبيته وهو كمان هحيلك الحكاية من اخرها .. أنا النهاردة عندي منه اربع أولاد والحقيقة هو لسة بيحبني وراجل كل عيلتي يشهدوله بالأخلاق ولكن معندوش المهنة اللي كنت اتمنى أن جوزي يشتغلها هو موظف حكومة بسيط جدا ومفيش أمل في تحسن الوضع لأنه في إحدى الوزارات اللي مفيهاش الترقيات اللي ممكن تخليه وزير مثلا دي نكته اكيد-

وفي نفس الوقت كلنا عارفين المرتبات عاملة إزاي .. الحاجة التانية هو رجل ريفي وما خرجش بطباعه بره أسلوب رجل الريف ما حصلش أي تطور بالرغم من أن حياته كاملة في المدينه بالقاهرة .. ودة مضايقني .. ييجي السؤال .. هل أنا اتجوزته لأن كان ليا ظروف خاصة ؟.

أنا اتربيت في كل بيت شوية بعد طلاق أمي وأبويا وكل واحد فيهم اتجوز غير التاني وأصبح ليا اخوات تانيين وتم كل دة أما كان سني صغير ملحقتش أحس بأمان الأب ولا بحنان الام ولا بلمة الاخوات .. واعتقد ان جوازي من الراجل دة في سنه دة كان راجع لحرماني من شعور أمان الأب عشان كدة رضيت بيه خصوصا هو كان مغرم بيا جدا لاني اتمتع كمان بنسبة مرتفعة من الجمال وهو راجل أقل من المتوسط بكتير من الوسامة ومن عيلة بسيطة جدا على عكس عيلتي وأظن ان رضايا بالجواز منه كان لقطة بالنسباله .. دي الحقيقة اللي حسيتها منه فيما بعد .. ودة اللي محسسني النهاردة بالألم-

صحيح أنه راجل كويس لكنه مش راجل أحلامي ومش متشرفة بيه قدام الناس لأنه مش الواجهة المشرفة بصراحة وبحس بده من نظرات العيلة وكل حد أقابله .. الناس حسين أننا مش ماشيين على بعض مش لايقين على بعض ..أنا ست جميلة جدا وشكلي لسة صغيرة وهو يميل الى القبح وكبير في السن ودة بخلاف ظهور عوامل السن عليه كمان !! مش عايزة ابقى الست البطرانة لكني زعلانه على ظروفي اللي اضطرتني لقبول انسان غير مناسب من البداية وزعلانة على نفسي اني مش موجودة في المكان اللي يليق بيا.. 

أنا مش معترضة على جوزي كرجل هو له كل الاحترام لكن انا موجوعة من الظروف اللي ترمي البني ادم للحظة يحس فيها باللي انا بكتبه دلوقتي.

زعلانه من أب وان مكنش عندهم النصيحة لكن كانوا في قمة الانانية راحوا اتجوزوا وسابوا بنتهم الوحيده تترمي مع أي حد حتى لورنس مناسب المهم انهم مايشيلش هم حاجة ولا هم تفاصيل .. زعلانة من نفسي إني متجوزة راجل كويس وجوايا ليه مشاعر هو يستحق أفضل منها لكن غصب عني .. زعلانه قوي ومش قادرة اتصالح مع الزمن ولا نفسي ولا اهلي..

أستاذة نيفين أنا محتاجة طبيب الجأ له عشان ابدا رحلة علاجية أعتقد إني يادوب الحق اللي باقي مني .. وأشكرك على سعة صدرك وأرجو من اللي قرأ رسالتي يفهم طبيعة مشاعري قبل ما يرميني بإتهام لأن موقفي مش سهل ابدا .

فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

صديقتي الفاضلة أشكرك على تفهمك لوضعك الحالي وما تحتاجينه من مساعدة وسأرسل لك رقم احد المتخصصين لمساعدتك .. أرجو من الله ان يوفقك عن قريب 


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