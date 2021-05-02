سلطنة عمان تحظر الأنشطة التجارية من 8 إلى 15 مايو لمكافحة كورونا





ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء حتى الرابعة فجرا في الفترة بين 8 و15 مايو.





وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.





وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.