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سلطنة عمان تحظر الأنشطة التجارية من 8 إلى 15 مايو لمكافحة كورونا
الأحد 02/مايو/2021 - 08:56 م
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء حتى الرابعة فجرا في الفترة بين 8 و15 مايو.
وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.
وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.
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