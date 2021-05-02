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سلطنة عمان تحظر الأنشطة التجارية من 8 إلى 15 مايو لمكافحة كورونا

الأحد 02/مايو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء حتى الرابعة فجرا في الفترة بين 8 و15 مايو.

وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.

وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.

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