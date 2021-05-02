Advertisements

جنش يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من التواجد على مقاعد البدلاء أمام بيراميدز

الأحد 02/مايو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون خضوع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق لاختبار طبي لتحديد موقفه من التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني جنش من إصابة في الظهر وفي حالة اجتيازه الاختبار الطبي سيتواجد بديلا وفي حالة عدم اجتيازه الاختبار الطبي سيتواجد أحمد نادر السيد بديلا.

ويحتل الزمالك المركز الأول بمسابقة الدوري برصيد ٤٠ نقطة جمعها من ١٨ مباراة في حين يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد ٣٠ نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جنش يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من التواجد جنش يخضع لاختبار طبي احمد نادر السيد

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المرات التي فاز بها يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ 42 دقيقة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

منذ 41 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

بوجبا يحدد شرطه للبقاء في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تدريب الزمالك يحسم مشاركة طارق حامد أمام الحدود

اختبار طبي لبهاء مجدي لحسم موقفه من لقاء الإنتاج الحربي

فحص طبي لمحمود علاء لحسم موقفه من لقاء الجونة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة إفريقيا

خالد بوطيب جاهز لمواجهة الزمالك والنجم الساحلي

خاص.. الزمالك يطلب المساواة بالأهلي في نصف نهائي الكونفيدرالية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

08:32 م

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

07:29 م

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

06:59 م

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي