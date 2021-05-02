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جنش يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من التواجد على مقاعد البدلاء أمام بيراميدز
الأحد 02/مايو/2021 - 08:48 م
رامي بشاي
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قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون خضوع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق لاختبار طبي لتحديد موقفه من التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ويعاني جنش من إصابة في الظهر وفي حالة اجتيازه الاختبار الطبي سيتواجد بديلا وفي حالة عدم اجتيازه الاختبار الطبي سيتواجد أحمد نادر السيد بديلا.
ويحتل الزمالك المركز الأول بمسابقة الدوري برصيد ٤٠ نقطة جمعها من ١٨ مباراة في حين يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد ٣٠ نقطة.
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