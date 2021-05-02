11063 تلقوا لقاح كورونا بالقليوبية و78 حالة إصابة جديدة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة ال3 بلغ 11063 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و3337 تلقوا الجرعة الثانية.



ووفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، فقد حصل 3989 على جرعة أولى، و1273 جرعة ثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و3455 جرعة أولى، و855 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و3619 جرعة أولى، و1209 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.



فيما أعلنت المديرية تسجيل المحافظة 78 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية، وسجل مركز بنها أكبر نسبة إصابة ب29 حالة، ثم مركز طوخ 13 حالة ثم كفر شكر 12 حالة، ثم الخانكة 10 حالات، ثم قليوب 5 حالات، والقناطر وشبين القناطر 3 حالات لكل منهما، وشرق وغرب شبرا وقها حالة واحدة لكل منهم، بينما سجلت مدينة العبور حالة واحدة بالإضافة لتسجيل المحافظة ل9 حالات من خارج المحافظة.



اما بالنسبة للوفيات فسجلت المحافظة 6 حالات وفاة بمضاعفات الفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، حيث سجل مستشفى عزل قها 3 حالات وفاة، ومستشفى قليوب التخصصي حالتي وفاة، وبهتيم المركزي حالة واحدة، بينما سجلت 10 مستشفيات بالمحافظة ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا صفر وفيات اليوم.



وبحسب بيان مديرية الصحة فان المتوفين هم: "م.ع" 62 عاما قليوب، و"ا.م" 47 عاما طوخ، و"ا.م" 73 عاما بنها، و"س.م" 65 عاما شبين القناطر، و"ر.ع" 62 عاما قليوب، و"أ.ع" 72 عاما طوخ.