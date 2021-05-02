أداء إيجابي لأسواق المال الإماراتية رغم انحسار السيولة

استهلت أسواق المال الإماراتية، أولى جلسات تداول شهر مايو على ارتفاع جماعي، بصعود مؤشر سوق دبي المالي 0.71% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.5% بختام تداولات اليوم الأحد، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعات العقار والاتصالات والبنوك والخدمات الاستهلاكية، محققان مكاسب سوقية بقيمة 5.4 مليارات درهم.





وأضاف مؤشر سوق دبي 18.69 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 2624.07 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعي العقار والاتصالات.





وتقلص حجم التداولات في سوق دبي بختام جلسة اليوم الأحد، إلى 84.49 مليون سهم مقابل 133.75 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، كما تراجعت السيولة المتداولة إلى 87.45 مليون درهم من 148.43 مليونا الجلسة السابقة.





وبلغت المكاسب السوقية للمؤشر الأسهم المدرجة على المؤشر العام لسوق دبي 1.852 مليار درهم بتارتفاع رأسمالها بختام تداولات اليوم إلى 365.697 مليار درهم من 363.845 مليار درهم الجلسة السابقة.





كما تصدر سهم ” أملاك” الأسهم الـ18 الرابحين بصعوده 14.88%، فيما جاء سهم “آن ديجيتال سيرفسس القابضة” على رأس الأسهم الـ10 الخاسرين بعد تراجعه 3.78% رغم صدارته قائمة أنشط الأسهم خلال الجلسة من حيث حجم التداولات التي بلغت 14.5 مليون سهما، فيما استقرت 3 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.





وكان سهم “إعمار” الذي ارتفع 2.94% الأنشط في تداولات سوق دبي من حيث السيولة التي بلغت 244.38 مليون درهم.





وعلى مستوى قطاعات السوق، قاد قطاعا العقار والاتصالات الأداء الإيجابي بارتفاعهما 2.79% و1.07% على الترتيب، فيما تصدر قطاع السلع الأداء السلبي لأربعة قطاعات بتراجعه 1.84%.





وبنفس الوتيرة، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم، 0.5% إلى مستوى 6076.84 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لثلاثة قطاعات تصدرها الطاقة والبنوك.





وانحسر حجم التداولات إلى 122.53 مليون سهما خلال الجلسة من 204.49 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، كما تقلصت السيولة إلى 929.39 مليون درهم من 1.189 مليار درهم الجلسة السابقة.





وتصدر “الطاقة” الأداء الإيجابي لثلاثة قطاعات في السوق بارتفاعه 0.64%، تلاه البنوك بنسبة 0.54%، فيما جاء “السلع الاستهلاكية” على رأس 4 قطاعات سجلت أءاءا سلبيا بنهاية الجلسة بعد تراجعه 0.96% تلاه الصناعة والعقار متراجعين 0.16% و0.15% على الترتيب.





وسجلت الأسهم المدرجة على مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 3.549 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأسمالها إلى 884.981 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الأحد، من 881.423 مليار درهم الجلسة السابقة.





وتصدر سهم “رأس الخيمة للدواجن” قائمة الرابحين مرتفعا 14.94%، فيما جاء سهم “أركان” على رأس الخاسرين بتراجعه 2.83% بختام تداولات اليوم الأحد، كما احتفظ سهم “الدار” بأعلى حجم تداول خلال الجلسة بعدد 55.51 مليون سهم، وكان سهم “أبوظبي الأول” الأنشط بسيولة بلغت 341.64 مليون درهم.