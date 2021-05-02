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حصول الشرطة على فيديو قتل خالد كمال لـ أحمد خليل.. الحلقة الـ21 من "لحم غزالب"

الأحد 02/مايو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث حيث ظهر "صبحي" عقب حرق منزل شقيقته "ست الناس"، وقتلها، وهو يحاول تمثيل حزنه على الشرطة، ولكن علم "سيد" أن عمرو عبد الجليل "صبحي" هو من فعل ذلك.

ووجدت الشرطة الهاتف الذي يتواجد به الفيديو الذي يثبت أن "سيد" هو من قتل "المعلم مأمون"، كما علمت "غزال" غادة عبد الرازق ما فعله "صبحي".

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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