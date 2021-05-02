Advertisements

إياد نصار يشارك في إفطار دفعة الشهيد محمد مبروك

الأحد 02/مايو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


قام عدد من ضباط الشرطة من خريجي دفعة ١٩٩٥ وهي دفعه الشهيد العقيد محمد مبروك بدعوة النجم إياد نصار لمشاركتهم حفل افطارهم السنوي الذي اعتادوا علي اقامته كل عام وكان يشاركهم به الشهيد الراحل.

وتداول عدد من اصدقاء الشهيد محمد مبروك وزملاء نفس الدفعه صورا على علي "فيس بوك" تجمع دفعتهم وعدد من زملاء الراحل من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية بصحبة الفنان إياد نصار واشادوا بتجسيده لأخلاق وكفأءة الراحل بمسلسل الإختيار ٢.

دماء الشهيد العقيد محمد مبروك وغيره من الشهداء الأبرار لم تذهب سدى، فقد ثأر زملائه له، ولم يفلت أحد من العدالة، ولا تتوقف ضربات وزارة الداخلية الناجحة ضد الإرهاب، لتؤكد أن العيون الساهرة بالمرصاد، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

محمد مبروك، كان أحد ضباط رجال الشرطة الذين يعملون ليل نهار، لا يزعجهم رصاص الإرهاب، ولا يبالون الموت، يعملون لساعات طويلة فى مكاتبهم وخارجها، لا تعرف أسرهم عنهم شيئا لأيام طويلة، فهم مشغولون دومًا بحماية الوطن، يسهرون الليالى الطويلة من أجل أن ينام الشعب المصري فى سلام وأمان، يبحثون دوما عن الرتبة الأعلى والأغلى فى جهاز الشرطة، وهى رتبة "شهيد".

أشرف البطل الشهيد على العديد من القضايا المهمة، كما أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة في قضية التخابر الشهيرة؛ حيث كان الشاهد الرئيسي في القضية، كما إشرافه على تحريات هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وأتباعه من سجن وادي النطرون، وإجرائه تحريات عن أحداث مكتب الإرشاد في المقطم وغيرها.

وفى 18 نوفمبر 2013، استشهد ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك على يد الإخوان، والشهيد العقيد محمد مبروك ولد عام 1974، ثم تخرج في كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن الجيزة.
إياد نصار يشارك في إفطار دفعة الشهيد محمد مبروك
إياد نصار يشارك في إفطار دفعة الشهيد محمد مبروك
إياد نصار يشارك في إفطار دفعة الشهيد محمد مبروك
إياد نصار يشارك في إفطار دفعة الشهيد محمد مبروك
إياد نصار يشارك في إفطار دفعة الشهيد محمد مبروك
إياد نصار يشارك في إفطار دفعة الشهيد محمد مبروك

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

منذ 39 دقيقة

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بوجبا يحدد شرطه للبقاء في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعرف على المرات التي فاز بها يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ 40 دقيقة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"مسئول عن قضية التخابر الشهيد محمد مبروك".. أول ظهور لـ إياد نصار في "الاختيار 2"

تحدث عنه "الاختيار 2".. 6 أسرار عن البطل محمد مبروك

"قتل بـ 12 رصاصة على يد عناصر الإخوان"..من هو العقيد محمد مبروك عقب التخطيط لقتله في "الاختيار 2"

"عظم شهيدك".. هكذا احتفل رواد تويتر بحلقة الشهيد محمد مبروك في "الاختيار2"

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة في اغتيال الضابط محمد مبروك

من هو المقدم محمد مبروك الذي استشهد بطلقات الإرهابيين في الاختيار 2؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

08:32 م

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

06:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

07:29 م

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي