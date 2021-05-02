إياد نصار يشارك في إفطار دفعة الشهيد محمد مبروك





قام عدد من ضباط الشرطة من خريجي دفعة ١٩٩٥ وهي دفعه الشهيد العقيد محمد مبروك بدعوة النجم إياد نصار لمشاركتهم حفل افطارهم السنوي الذي اعتادوا علي اقامته كل عام وكان يشاركهم به الشهيد الراحل.



وتداول عدد من اصدقاء الشهيد محمد مبروك وزملاء نفس الدفعه صورا على علي "فيس بوك" تجمع دفعتهم وعدد من زملاء الراحل من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية بصحبة الفنان إياد نصار واشادوا بتجسيده لأخلاق وكفأءة الراحل بمسلسل الإختيار ٢.



دماء الشهيد العقيد محمد مبروك وغيره من الشهداء الأبرار لم تذهب سدى، فقد ثأر زملائه له، ولم يفلت أحد من العدالة، ولا تتوقف ضربات وزارة الداخلية الناجحة ضد الإرهاب، لتؤكد أن العيون الساهرة بالمرصاد، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.



محمد مبروك، كان أحد ضباط رجال الشرطة الذين يعملون ليل نهار، لا يزعجهم رصاص الإرهاب، ولا يبالون الموت، يعملون لساعات طويلة فى مكاتبهم وخارجها، لا تعرف أسرهم عنهم شيئا لأيام طويلة، فهم مشغولون دومًا بحماية الوطن، يسهرون الليالى الطويلة من أجل أن ينام الشعب المصري فى سلام وأمان، يبحثون دوما عن الرتبة الأعلى والأغلى فى جهاز الشرطة، وهى رتبة "شهيد".



أشرف البطل الشهيد على العديد من القضايا المهمة، كما أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة في قضية التخابر الشهيرة؛ حيث كان الشاهد الرئيسي في القضية، كما إشرافه على تحريات هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وأتباعه من سجن وادي النطرون، وإجرائه تحريات عن أحداث مكتب الإرشاد في المقطم وغيرها.



وفى 18 نوفمبر 2013، استشهد ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك على يد الإخوان، والشهيد العقيد محمد مبروك ولد عام 1974، ثم تخرج في كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن الجيزة.