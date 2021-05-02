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فريدة سيف النصر توجه رسالة شكر لكل من سأل عليها

الأحد 02/مايو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
منار داود
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قامت الفنانة فريدة سيف النصر،بنشر منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تشكر فيه أصدقائها الداعمين لها أثناء أزمتها.


علقت "فريده" علي المنشور قائلة:"ربنا مايحرمني سؤالكم بالذات الغاليين صابرين.سوسن بدر وفايزه كامل ابوعلي.حنان صابره.رشا سليمان.نرمين الفقي سهير جوده.غير المذيعات في كل قنواتنا المحترمه والبرامج.شكرا للي اهتموا اوي ودي محبه حقيقيه وشكرا للي مااهتموش  لأن اللي يعلمنا بيحبنا برضه الف شكر ويارب يتم شفائي علي خير ويشفي كل زمايلي وكل الناس وشكرا علي كل المحبه دي يارب..اشكركم يااحلي ناس..".


والجدير بالذكر أن أخر أعمال فريدة سيف النصر مسلسل "موسي"،بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، منذر رياحنة، صبري فواز، هبة عبدالغني، عارفة عبدالرسول، سيد رجب، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.

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