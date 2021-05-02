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فريدة سيف النصر توجه رسالة شكر لكل من سأل عليها
الأحد 02/مايو/2021 - 09:03 م
منار داود
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قامت الفنانة فريدة سيف النصر،بنشر منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تشكر فيه أصدقائها الداعمين لها أثناء أزمتها.
علقت "فريده" علي المنشور قائلة:"ربنا مايحرمني سؤالكم بالذات الغاليين صابرين.سوسن بدر وفايزه كامل ابوعلي.حنان صابره.رشا سليمان.نرمين الفقي سهير جوده.غير المذيعات في كل قنواتنا المحترمه والبرامج.شكرا للي اهتموا اوي ودي محبه حقيقيه وشكرا للي مااهتموش لأن اللي يعلمنا بيحبنا برضه الف شكر ويارب يتم شفائي علي خير ويشفي كل زمايلي وكل الناس وشكرا علي كل المحبه دي يارب..اشكركم يااحلي ناس..".
والجدير بالذكر أن أخر أعمال فريدة سيف النصر مسلسل "موسي"،بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، منذر رياحنة، صبري فواز، هبة عبدالغني، عارفة عبدالرسول، سيد رجب، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.
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