فريدة سيف النصر توجه رسالة شكر لكل من سأل عليها









قامت الفنانة فريدة سيف النصر،بنشر منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تشكر فيه أصدقائها الداعمين لها أثناء أزمتها.









علقت "فريده" علي المنشور قائلة:"ربنا مايحرمني سؤالكم بالذات الغاليين صابرين.سوسن بدر وفايزه كامل ابوعلي.حنان صابره.رشا سليمان.نرمين الفقي سهير جوده.غير المذيعات في كل قنواتنا المحترمه والبرامج.شكرا للي اهتموا اوي ودي محبه حقيقيه وشكرا للي مااهتموش لأن اللي يعلمنا بيحبنا برضه الف شكر ويارب يتم شفائي علي خير ويشفي كل زمايلي وكل الناس وشكرا علي كل المحبه دي يارب..اشكركم يااحلي ناس..".







