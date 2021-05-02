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جلسة ودية قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

الأحد 02/مايو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق والتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق جلسة مع محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز  وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق وأحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وإبراهيم حسن لاعب الفريق قبل انطلاق مباراة الفريقين.

واتسمت الجلسة بالأجواء الودية بين نجوم الزمالك السابقين والحاليين.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بمسابقة الدوري برصيد ٤٠ نقطة جمعها من ١٨ مباراة في حين يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد ٣٠ نقطة.

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