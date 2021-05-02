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الشرطة تبحث عن خالد كمال في أحداث الحلقة الـ21 من "لحم غزال"

الأحد 02/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الحادية والعشرون، من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة رؤية الشرطة لفيديو قتل "سيد" لـ"المعلم مأمون"، ولكن خبأ "صبحي" "سيد"، ويخطط لتهريبه خارج مصر.

و ذهبت الشرطة لتفتيش منزل زوجاته ومنهم "غزال" وطلبو منها الذهاب معهم إلى القسم، ووجدو في منزله الثاني مخدرات.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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