البريد: نفاذ النقدية بماكينات الصراف الألي فى أقل من 48 ساعة

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان لجنة متابعة اجراءات تيسير صرف المعاشات للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري علي مستوي الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية قد رصدت اقبالاً كبيراً من المواطنين علي ماكينات الصراف الآلي الامر الذي ترتب عليه نفاذ النقدية من جميع الماكينات علي مستوي الجمهورية في اقل من ٤٨ ساعة و تم اصدار توجيهات بإعادة تغذية جميع الماكينات علي مستوي الجمهورية لاتمام عملية صرف المعاشات بجميع المحافظات للمواطنين علي اكمل وجه.





وجدير بالذكر ان الهيئة القومية للبريد قد اتخذت كافة التدابير والاجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية حيث انه تم تشكيل لجنة علي أعلي مستوي لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي علي مستوي الجمهورية خلال فترة العطلة وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب علي مستوي الجمهورية يوم الثلاثاء القادم.