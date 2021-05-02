Advertisements

البريد: نفاذ النقدية بماكينات الصراف الألي فى أقل من 48 ساعة

الأحد 02/مايو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان لجنة متابعة اجراءات تيسير صرف المعاشات للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري علي مستوي الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية قد رصدت اقبالاً كبيراً من المواطنين علي ماكينات الصراف الآلي الامر الذي ترتب عليه نفاذ النقدية من جميع الماكينات علي مستوي الجمهورية في اقل من ٤٨ ساعة و تم اصدار توجيهات بإعادة تغذية جميع الماكينات علي مستوي الجمهورية لاتمام عملية صرف المعاشات بجميع المحافظات للمواطنين علي اكمل وجه.

وجدير بالذكر ان الهيئة القومية للبريد قد اتخذت كافة التدابير والاجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية حيث انه تم تشكيل لجنة علي أعلي مستوي لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي علي مستوي الجمهورية خلال فترة العطلة وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب علي مستوي الجمهورية يوم الثلاثاء القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نفاذ النقدية صرف المعاشات الصراف الألي البريد المصري الاجازات الرسمية

أخبار تهمك

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

رونالدو يقود يوفنتوس إلى فوز غالي على أودينيزي في الدوري الإيطالي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

البريد: نفاذ النقدية بماكينات الصراف الألي فى أقل من 48 ساعة

منذ 34 دقيقة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بشرى سارة من "البريد" لأصحاب المعاشات

البنوك تضخ كميات إضافية من الأموال بماكينات الصراف الآلي

"البريد" تعلن عن إجراءات ومواعيد جديدة خلال فترة حظر التجوال

البريد تحدد خدماتها المقدمة للمواطنين خلال الفترة الحالية

بشري سارة من البنك المركزي بخصوص معاشات شهر إبريل

"البريد" تعلن عن مجموعة من الارشادات قبل صرف المعاشات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

07:29 م

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

06:59 م

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي