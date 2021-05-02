ركود في أسواق الأسماك المملحة بالبحر الأحمر.. وأقدم فسخاني: رمضان وكورونا عاملاً مساعداً (فيديو)





كشف محمد عبده أشهر فسخانى بمدينة الغردقة أن الموسم هذا العام ياتى فى شهر رمضان، موكدا أن المبيعات في انخفاض مستمر حتى وصلت لنسبة كبيرة تتخطى الـ 40 % بسبب تزامن الموسم مع شهر رمضان المعظم.وقال عبده خلال حديثه لـ "الفجر" أن في مثل هذا الوقت من كل عام كانت المبيعات تزداد بشكل كبير بسبب موسم شم النسيم الذى ينتظره تجار الأسماك المملحة ولكن تراجعت المبيعات هذا العام بسبب عنصرين أساسيين هم شهر رمضان المعظم وانتشار فيروس كورونا، لافتًا أن الجميع في حالة خوف وقلق من أن يكون الفسيخ والرنجة بهم أي شئ يسبب كورونا وحالة الهلع بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الأسماك المملحة مثل الفسيخ والملوحة مع الليمون والبصل كان قديما ينصح بها لمريض الانفلونزا، موضحًا أن الفسيخ الملح الخفيف مع إضافة الليمون وتناول البصل معه.وأوضح أنه يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية والنظافة، حيث يتم تخزين الفسيخ في براميل خشب أعدت خصيصا لهذا الغرض، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات عند البيع للمواطنين والإلتزام بارتداء القفازات الجلدية لضمان عدم إنتشار الأمراض.واردف قائلًا أن الأسعار هذا العام لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، حيث يتراوح سعر كيلوا الفسيخ البورى من 140 إلى 150 جنيها، والبربونى من 100 إلى 130، والملوحة من 80 إلى 100 جنيها، مشيرًا إلى أنه هذا الموسم مختلف عن الأعوام الماضية بسبب شهر رمضان المعظم وأيضا الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب أزمة كورونا المستجدة.وتابع، أن هناك اشتراطات فى عملية التمليح ومعايير خاصة في التفسيخ، مطالبا المواطنين عند شرائك للفسيخ تجنب الفسيخ الملح الزائد ويجب إضافة الليمون والزيت وتناول البصل معه.