صور- مروة عبدالمنعم تخضع لجلسة تصوير بعدسة مينا مرزق

خضعت الفنانة مروة عبدالمنعم، لجلسة تصوير مع المصور مينا مرزق، في إحدى شوارع أكتوبر، حيث ارتدت فستان كاشمير مفتوح يناسب جو الصيف من تصميم مي علام.

وأكد المصور مينا مرزق أن طبيعة الفستان يستدعي التصوير في منطقة خارجية، ليناسب سحر وذوق وأزياء الفستان ودرجة البشرة الترابية، التي اختارتها مروة عبدالمنعم في جلسة التصوير.

وأضاف أن الجلسة ظهرت مروة عبدالمنعم بإطلالة أنيقة وجذابة ولوك ساحر مناسب لشكلها وهذا اللوك مفعم بالحيوية والنشاط مع نهاية فصل الربيع وابتداء فصل الصيف.