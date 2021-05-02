الليلة.. إنجي علي تستضيف سنتيا خليفة في برنامج نجوم رمضان أقربلك





تستضيف الإعلامية المتميزة إنجي على الليلة الفنانه سنتيا خليفة في برنامج نجوم رمضان أقربلك الساعة العاشره مساء اليوم على الهواء مباشره فنانة لبنانية، ولدت لعائلة مُحبة للفنون، وقضت أغلب طفولتها في مدينة البترون الساحلية، حصلت على شهادة في صناعة السينما من معهد الدراسات السمعية البصرية وجامعة نوتردام، ومؤخرًا أنهت كورس مُكثف في التمثيل الإبداعي في ورشة عالمية للتمثيل في برشلونة.



بدأت سينثيا مسيرتها الفنية كممثلة في سن الحادية عشر؛ حين شاركت بدور مساند في مسلسل الست كوم اللبناني عبدو وعبدو عام (2003)، ليستمر بعدها شغفها المبكر بالفن ويرتبط اسمها بمسلسلات ناجحة مثل جذور (2013) وروبي (2012) مع ”أمير كرارة“ و”دينا الشربيني“، ونمرة اتنين ((2020 علي منصة ”شاهد“ مع ”اسر ياسين“ و”اروي جودة“.



سريعًا بدأت سينتيا في تطوير مهاراتها وشاركت في برنامج كيلر كاريوكى (قناة أبوظبي – الحياة) مع النجم المصري ”أحمد الفيشاوي“، وأيضا شاركت في برنامج علي قناة MTV اللبنانية، ثم إينرجي ميوزك فيديوز، إينرجي سبين ماج، وجو جريين، وبريفيو. وفي 2017، نالت سينتيا إشادات كبيرة عن أدائها المتميز في الفيلم القصير كارجو الحاصل على العديد من الجوائز المهمة من أكثر من 40 مهرجان دولي، منها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وبعد فترة وجيزة، بدأت سينتيا تضع أولى خطواتها عالميًا، من خلال تقديم برنامجين شهيرين في فرنسا عرضوا على قناة M6 في 2018، أحدهمها هو Moundir et Les Apprentis، وهو النسخة الفرنسية البرنامج الشهير (Survivor)، لتواصل تعزيز اسمها كإحدى المواهب الشابة الواعدة.



وفي ٢٠٢٠، أخذت سينتيا خطوة هائلة سمحت لها بالانتشار الكبير في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث قامت بالتوقيع مع مدير الممثلين المشهور عالميًا تشاك بايندر ووكالة ML International للممثلين الموهوبين في لندن ومؤخرًا، اتخذت سينتيا قرارًا ذكيًا بالانتقال إلى مصر للمزيد من الانتشار في العالم العربي، ويشرف على أعمالها خبيرة التسويق سيزا زايد، وقد شاركت سينثيا مؤخرا في مسلسل ”وادي الجن“ الذي عرض علي منصة ”فيو“، كما تشارك في موسم الدراما الرمضاني لعام ٢٠٢١ بمسلسلي يسرا ”حرب أهلية“، ونيللي كريم ”ضد الكسر“.