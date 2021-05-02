فنانة سورية ضحية حلقة اليوم من "خمس نجوم"

يستضيف برنامج " خمس نجوم" الفنانة كندة علوش ضيف الحلقه العشرون في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل





برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.



الجدير بالذكر أن أخر اعمال الفنانة كندة علوش هو حكايه " ضي القمر" من مسلسل " إلا أنا " بطوله محمد علاء، ومحمد شاهين، وأحمد عبدالله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي"، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.



وتدور أحداث الحكاية من خلال قصة حب بين زوجين يلعبهما كندة ومحمد علاء "جامايكا"، ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.