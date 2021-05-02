Advertisements

فنانة سورية ضحية حلقة اليوم من "خمس نجوم"

الأحد 02/مايو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
أيه عبد العزيز
Advertisements
يستضيف برنامج " خمس نجوم" الفنانة كندة علوش ضيف الحلقه العشرون في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل


برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.

الجدير بالذكر أن أخر اعمال الفنانة كندة علوش هو حكايه " ضي القمر" من مسلسل " إلا أنا " بطوله محمد علاء، ومحمد شاهين، وأحمد عبدالله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي"، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث الحكاية من خلال قصة حب بين زوجين يلعبهما كندة ومحمد علاء "جامايكا"، ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.

أخبار تهمك

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

البريد: نفاذ النقدية بماكينات الصراف الألي فى أقل من 48 ساعة

منذ 34 دقيقة

رونالدو يقود يوفنتوس إلى فوز غالي على أودينيزي في الدوري الإيطالي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

07:29 م

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

06:59 م

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي