محمد سامي: التزام أحمد السقا "يغيظ".. وقلتله "انت مش هتناسبني"





أشاد المخرج محمد سامي، بالفنان أحمد السقا، قائلًا إنه حالة فريدة، والتزامه "يغيظ"، مضيفًا: " صورت معاه 4 أعمال فقط".



وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن "الفنان أحمد السقا عامل حاجه اسمها صندوق المولى، اللي بيجي موقع التصوير متأخر بيدفع فلوس في الصندوق، وكان بيدفعني أرقام غريبة"، موضحا: "فلوس الصندوق دي بتروح صدقة، ممكن نحطها في جامع أو نجوز بيها فتيات".



وتابع: "مش بعرف أنام في اليوم اللي قبل التصوير، وأول يوم أصور مع الفنان أحمد السقا، نمت قبل التصوير بنصف ساعة، واتصلوا عليا قالوا لي الفنان أحمد السقا موجود في الموقع بقاله ساعتين، نزلت جريت وأول ما دخلت الموقع قولت له أنت مش هتناسبني".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.