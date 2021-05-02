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المخرج محمد سامي يكشف سر جملة "كتع كسح كسل".. ويرددها على الهواء

الأحد 02/مايو/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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رد المخرج محمد سامي، على الانتقادات التي وجهت لمسلسله "نسل الأغراب"، قائلًا:"هناك بعض المنتقدين.. لكن أنا بلف وأشوف القهاوي وأشوف حجم المشاهدات من خلالهم.. أنا بشتغل عند الجمهور وبشوفهم.. والنقد الموجود على السوشيال ميديا غير الموجود على الواقع".

وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن المسلسل مبالغ في شخصياته وواقعه، وحجم الغضب، وهذا الأمر مقصود، كاشفًا سر جملة "كتع كسل كسح"، قائلًا:"كنت بقولها لأصحابي اللى مكنوش بيذاكروا من أيام الجامعة".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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