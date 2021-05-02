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حمادة هلال يوجه رسالة حب لرامز جلال: "حبك يا صاحبي"

الأحد 02/مايو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
أيه عبد العزيز
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كتب الفنان حمادة هلال منشورًا يوجه في رسالة حب للفنان رامز جلال وذلك بعد ظهوره كضيف في حلقة اليوم من " رامز عقله طار"

نشر عبر صفحتة الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك"
قائلا:" فاكر يارامز واحنا عيال انت كنت رخم ازاي فاكر اكيد مش فاكر عشان انت زي ماانت ورب الكعبه يارامز ورب الكعبه،بحبك ياصاحبي



الجدير بالذكر أن الفنان حماده هلال يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " المداح" بطوله حماده هلال، نسرين طافش، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، احمد بدير، هادي خفاجة، بسمة ماهر، هايدي رفعت، محمد عز، تأليف أمين جمال، إخراج احمد سمير فرج

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