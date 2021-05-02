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الحلقة الـ20 من "نسل الأغراب".. دياب يأمر بحبس عماد زيادة

الأحد 02/مايو/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة العشرين من مسلسل "نسل الأغراب"، للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول رجوع "شامية" أحلام الجريتلي لولدها "غفران"، فيعتذر إليها، ويخبرها أنه ظل يبحث عنها طوال فترة اختفائها، ويقوم باحتضانها وهو منهار من البكاء، ويخبرها أنه سيجلب لها حقها، لتطلب منه ألا يفعل ذلك لأنها لا تريد أن يسود الدم في البلد مرة أخرى ولكي يعيشوا في أمان، وتطلب منه أن يعدها بذلك، فيرفض.

تقوم باحتضان ابنها" سعادة"محمد مهران، وأيضًا أبناء "غفران"تسأل "حمزة" إذا كان ابن "عساف" ليخبرها أنه ابن "غفران" فيقوم باحتضانه.

سؤال "غفران" لوالدته عما إذا كانت عند "عساف" أم "بكري" عماد زيادة، فتنكر وتخبره أنها كانت عند "عساف".

زيارة والد مصطفى له في الحبس، ويخبره أنه سيقوم بإخراجه من الحبس لأنه قام بإعطاء أهالي الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النيران على كمين الشرطة أموال عديدة بهدف أنهم لهم أموالاً عنده، وأنهم قاموا بإطلاق النيران على الكمين بحجة أنهم قد وقعوا في مشكلة مع "علي".

يأمر "علي" بحبس "بكري"، حتى تقوم النيابة بالتحقيق معه لمعرفة إذا كان الذهب ملك الأغراب أم الغجر كما ادعى.

مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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